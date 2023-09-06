Выплаты ВПЛ и международная помощь: как они повлияют на сумму субсидии

Подать на получение субсидии имеет право тот, чьи коммунальные счета больше 15% дохода

Внутренние переселенцы в Украине имеют право получать субсидию или на то жилье, которое они оставили, или на то жилье, где они проживают. В то же время жилищная субсидия может предоставляться даже без договора аренды.

В Пенсионном фонде подчеркивают, что размер субсидии зависит от среднего совокупного дохода на каждого члена семьи. При этом социальная помощь, выплачиваемая из разных источников, в этот общий доход не считается.

Среди таких видов пособия, которые не включаются для учета обязательного ежемесячного платежа по субсидии:

помощь на проживание внутренним переселенцам,

компенсация затрат для тех людей, которые размещают ВПЛ у себя дома.

Отметим, что, кроме помощи от украинского бюджета, люди из уязвимых категорий к которым относятся не только внутренне переселенцы, но и, например, пенсионеры, также могут претендовать на помощь Всемирной продовольственной программы ООН. Эта помощь также не учитывается при расчете дохода семьи. Она не влияет не только на субсидию, но и на другие виды социальной помощи.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что с октября начинается отопительный период предоставления субсидий. Для некоторых людей он наступит незаметно – субсидию им автоматически продлевают. Однако если вы не получали субсидию летом или хотите присоединиться к этой программе, вам нужно подать документы заново. Сделать это можно как оффлайн, так и онлайн на портале "Дия" или портале Пенсионного фонда.