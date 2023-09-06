Виплати ВПО та міжнародна допомога: як вони вплинуть на суму субсидії

Подати на отримання субсидії має право той, чиї комунальні рахунки більші за 15% доходу

Внутрішні переселенці в Україні мають право отримувати субсидію або на те житло, яке вони залишили, або на те житло де вони проживають наразі. Водночас житлова субсидія може надаватися навіть без договору оренди.

У Пенсійному фонді наголошують, розмір субсидії залежить від середнього сукупного доходу на кожного члена родини. При цьому соціальна допомога, яка виплачується з різних джерел, в цей спільний дохід не рахується.

Серед таких видів допомоги, які не включаються для обрахунку обов'язкового щомісячного платежу по субсидії:

допомога на проживання внутрішнім переселенцям,

компенсація витрат для тих людей, які розміщують ВПО у себе вдома.

Зазначимо, що окрім допомоги від українського бюджету, люди з вразливих категорій до яких належать не тільки внутрішньо переселенці, а й, наприклад пенсіонери, також можуть претендувати на допомогу від Всесвітньої продовольчої програми ООН. Ця допомога також не враховується при обчисленні доходу родини. Вона не впливає не тільки на субсидію, а й на інші види соціальної допомоги.

Раніше "Телеграф" розповідав, що з жовтня починається опалювальний період надання субсидій. Для деяких людей він настане непомітно — субсидію їм автоматично продовжують. Однак якщо ви не отримували субсидію влітку або хочете долучитись до цієї програми, документи вам треба подати заново. Зробити Це можна як офлайн, так і онлайн на порталі "Дія" чи порталі Пенсійного фонду.