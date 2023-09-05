Чи призначать субсидію на будинок, який пошкодило під час війни: деталі

Право на отримання виплат субсидії на пошкоджене житло мають не всі — кого це стосується

Через повномасштабне вторгнення рф на територію України багато людей опинилися в скрутному становищі — хтось залишив свій дім, хтось залишився без роботи, у когось доходи значно зменшились. Для усіх цих категорій громадян них постає питання, як оплачувати житлово-комунальні послуги, оскільки з початком опалювального сезону сума платіжки суттєво збільшується через появу послуги опалення.

У зв'язку з війною та загальною ситуацією, в якій опинилися українці, до Положення про порядок призначення житлових субсидій внесли зміни. Відповідно до них при визначенні права на субсидію особам, які мають у власності більш ніж одне житлове приміщення, не враховується житло, знищене чи непридатне для проживання внаслідок бойових дій або з інших причин, пояснює начальниця відділу безоплатної правової допомоги Харківського місцевого центру з надання БВПД Наталія Ярошенко.

"При цьому має бути відповідна інформація в державному реєстрі майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, або наявне документальне підтвердження від органів місцевого самоврядування такого факту знищення/пошкодження житлового приміщення", — наголошує Ярошенко.

Потрібно пам'ятати, що розрахунок розміру житлових субсидій в опалювальний сезон домогосподарствам, розташованим у населених пунктах, які потрапили в район проведення воєнних (бойових) дій, здійснюється на підставі акту обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства або фактичного місця проживання особи та акта про відсутність централізованого постачання теплової енергії та/або природного газу. Такий акт складається органами місцевого самоврядування.

"Якщо особа намагається подати документи на субсидію саме на те житло, яке пошкоджене/зруйноване, і в цьому житлі відсутнє нарахування комунальних послуг, то така заява суперечить самому визначенню субсидії, і така особа не має права на отримання виплат субсидії на пошкоджене житло", — каже Наталія Ярошенко.

Раніше "Телеграф" писав, як заборгованість за комунальні послуги може призвести до позбавлення субсидії.