Назначат ли субсидию на дом, который повредило во время войны: детали

Право на получение выплат субсидии на поврежденное жилье имеют не все — кого это касается

Из-за полномасштабного вторжения россии на территорию Украины многие оказались в затруднительном положении — кто-то оставил свой дом, кто-то остался без работы, у кого-то доходы значительно уменьшились. Для всех этих категорий граждан возникает вопрос, как оплачивать жилищно-коммунальные услуги, поскольку с началом отопительного сезона сумма платежки существенно увеличивается из-за появления услуги отопления.

В связи с войной и общей ситуацией, в которой оказались украинцы, в Положение о порядке назначения жилищных субсидий были внесены изменения. Согласно им при определении права на субсидию лицам, имеющим в собственности более одного жилого помещения, не учитывается жилье, уничтоженное или непригодное для проживания в результате боевых действий или по другим причинам, объясняет начальница отдела безвозмездной правовой помощи Харьковского местного центра по предоставлению БВПД Наталия Ярошенко.

"При этом должна быть соответствующая информация в государственном реестре имущества, поврежденного и уничтоженного в результате боевых действий, или имеется документальное подтверждение от органов местного самоуправления такого факта уничтожения/повреждения жилого помещения", — отмечает Ярошенко.

Следует помнить, что расчет размера жилищных субсидий в отопительный сезон домохозяйствам, расположенным в населенных пунктах, попавших в район проведения военных (боевых) действий, осуществляется на основании акта обследования материально-бытовых условий домохозяйства или фактического места жительства лица и акта об отсутствии централизованного снабжения тепловой энергии и/или природного газа. Такой акт составляется органами местного самоуправления.

"Если лицо пытается подать документы на субсидию именно на жилье, которое повреждено/разрушено, и в этом жилье отсутствует начисление коммунальных услуг, то такое заявление противоречит самому определению субсидии, и такое лицо не имеет права на получение выплат субсидии на поврежденное жилье", – говорит Наталья Ярошенко.

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