Субсидії в Україні: які є правила нарахування допомоги на оплату комуналки

Оформити заяву на отримання субсидії можна як особисто, так і онлайн

В Україні деякі категорії громадян мають право на отримання допомоги від держави для сплати комунальних послуг. Крім оформлення таких виплат, українці також мають можливість отримати вугілля та дрова. Однак є низка необхідних умов, за яких надається допомога.

Субсидія надається тим громадянам, чий платіж за комуналку перевищує гранично допустимий розмір щодо їхнього доходу. Звернутися по нарахування допомоги мають право як власники приміщення, так і орендарі. Про це пише 24 канали.

Які необхідні документи для оформлення субсидії

Декларація про доходи;

Договір про оренду чи документ, що засвідчує право власності на житло.

Оформити заяву можна онлайн через "Дію" або в особистому кабінеті на сайті Пенсійного фонду України або звернувшись до сільради чи ЦНАП із фізичною заявою.

Хто не зможе отримати субсидію

громадяни, які сплачували ЄСВ протягом 3 місяців;

особи, які володіють авто, яким менше 5 років;

власники квартири понад 130 квадратних метрів або приватного будинку із метражем понад 230 квадратних метрів.

сім’ї, в яких є повнолітні працездатні особи, які не працюють та не мають статусу безробітного.

члени сімей, які мають на своєму рахунку не менше ніж 100 тисяч гривень або за рік до надання субсидії здійснювали фінансові операції у розмірі 50 тисяч гривень.

Субсидія на дрова

України можуть отримати таку пільгу лише один раз на рік. Для цього при оформленні заяви необхідно зазначити цю потребу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у 2024 році в Україні планують спростити процес оформлення субсидії для громадян. Нарахування автоматично враховуватимуть підвищення тарифів.