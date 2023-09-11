Субсидии 2023: как оформить помощь от государства через интернет

На подачу заявления нужно около получаса

В Украине идет оформление субсидии на ближайший отопительный период. Он начнется с октября. Подавать документы на получение помощи от государства нужно в Пенсионный фонд, ведь с декабря 2022 года именно они занимаются назначением субсидий.

Сделать заявку на получение такого вида помощи можно придя в Пенсионный фонд самостоятельно или онлайн, воспользовавшись порталом Пенсионного фонда или порталом "Дия". Оба веб-инструмента достаточно удобны и немного похожи. Чтобы зайти на них, нужно авторизоваться с помощью электронной подписи.

Далее на портале Пенсионного фонда можно выбрать два вида подачи заявки. Один из них экспериментальный – упрощенный, количество заполняемых документов сведено к минимуму. Основную часть их Пенсионный фонд возьмет самостоятельно из разных реестров. "Телеграф" публиковал подробную инструкцию как выглядит этот процесс.

Подача заявки на субсидию на портале "Действие"

После того как вы авторизовались или зарегистрировались при отсутствии учетной записи на diia.gov.ua, вам нужно в разделе "Услуги" в верхней строчке выбрать подраздел "Пенсии, льготы и помощь". По нажатию появится окно "Заявление на субсидию".

Находите подходящий раздел во втором столбце

Далее нужно проникнуть в пункт "Заявление на субсидию"

Когда вы перейдете в нужный раздел, там будет кнопка "Подать заявление". Теперь нужно вносить данные. Проверяем личные данные, в случае ошибок правим в пользовательском кабинете.

Среди данных, которые нужно внести:

наличие брака,

адрес по которому хотите получать субсидию,

наличие задолженностей,

информацию о коммунальных услугах, на которые требуется субсидия,

данные о сожителях,

способ получения субсидии,

дополнительные характеристики жилого помещения.

Декларация о доходах при подаче документов онлайн также заполняется прямо в "Дие". Там же добавляются сведения о приобретенном имуществе, оплаченных услугах и транспортных средствах.

Документы, необходимые для получения субсидии:

заявление о назначении,

право на доходы и расходы лица (эти документы заполняются онлайн).

Дополнительно могут быть добавлены:

договор аренды жилья,

разные справки о доходах (информация о которых отсутствует в соответствующих органах),

документы о не проживании кого-либо из членов домохозяйства на территории помещения на которое получают субсидию, в частности это могут быть справки об обучении в другом городе, договор аренды в другом месте, справки о пребывании на лечении,

справка ВПЛ при необходимости.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что жильцам частного сектора или владельцам домов с отоплением твердым или жидким топливом доступен еще один вид субсидии. В отличие от обычной, она предоставляется раз в календарный год.