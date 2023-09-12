Субсидії на осінь: кому не перерахують автоматично

Перерахунок без втручання отримувача можуть провести у двох випадках

Отримувачами субсидії в Україні можуть стати багато людей, чий дохід не дозволяє повноцінно сплачувати вартість комунальних послуг. З жовтня стартує опалювальний період надання такого виду державної допомоги. Частина українців отримає субсидію автоматично.

Як пояснили у Львівській ОВА це стосується тих отримувачів, яким субсидія нараховувалась і влітку, або її обчислення склало 0 грн. Сума субсидії стане відома після розрахунку, заснованого на інформації з держреєстру фізосіб, сплату ЄСВ, доходи, держстрахування, відсутність заборгованості з ЖКГ.

Якщо у кількості чи складі зареєстрованих осіб щось змінилося, або відбулися зміни соціального стану, про які треба попереджати ПФУ, на субсидію треба подавати знову. Також готувати комплект документів мають ті, хто відмовлявся на неопалювальний період від субсидії аби користуватися пільгою, а також ті, хто вирішив отримувати її вперше.

Нагадаємо, звернутися по субсидію до держави можна лише при наявності доходу та сплаті ЄСВ. Якщо людина не має роботи, вона має бути офіційно зареєстрована на біржі аби отримати допомогу.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, де можна перевірити наявність субсидії. Зробити це можна в особистому кабінеті на вебпорталах Пенсійного фонду та "Дії".