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"Зимова" субсидія: як її розрахувати самостійно та які є нюанси

Автор
Анастасія Мокрик Анастасія Мокрик
Дата публікації
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Як правильно порахувати субсидію на опалювальний сезон Новина оновлена 17 вересня 2023, 07:56
Як правильно порахувати субсидію на опалювальний сезон. Фото Колаж "Телеграфу"

При підрахунку важливо враховувати доходи за певний період

Українці, які мають право на отримання субсидії, можуть самостійно зробити підрахунки, чи буде виплату призначено домогосподарству наступного опалювального сезону. І тому є спеціальна формула.

Про це розповіла начальник ГУ ПФУ на Вінниччині Олена Корчак в ефірі національного телемарафону. За її словами, формула, за якою можна розрахувати суму, є у відкритому доступі.

"Потрібно порахувати дохід членів домогосподарства. І тут треба розуміти, коли саме ми звертаємося за субсидією", — сказала вона.

Корчак наголосила, що при призначенні "зимової" субсидії враховуються доходи домогосподарств за перший та другий квартали поточного року. Якщо членом домогосподарства є пенсіонер, то такий розрахунок беруть за серпень цього року.

"Тобто сьогодні фактично члени домогосподарства можуть порахувати доходи і тоді їх потрібно докласти до тих витрат, які вони витрачають на житлово-комунальні послуги. Субсидія призначається на частину витрат, яка не перевищує 15% від доходів громадян", — пояснила Олена Корчак.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як правильно оформити субсидію на найближчий опалювальний сезон, не виходячи з дому і всього в кілька кліків.

Теги:
#Україна #Опалювальний сезон #Субсидія #Комуналка