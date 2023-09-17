"Зимова" субсидія: як її розрахувати самостійно та які є нюанси

При підрахунку важливо враховувати доходи за певний період

Українці, які мають право на отримання субсидії, можуть самостійно зробити підрахунки, чи буде виплату призначено домогосподарству наступного опалювального сезону. І тому є спеціальна формула.

Про це розповіла начальник ГУ ПФУ на Вінниччині Олена Корчак в ефірі національного телемарафону. За її словами, формула, за якою можна розрахувати суму, є у відкритому доступі.

"Потрібно порахувати дохід членів домогосподарства. І тут треба розуміти, коли саме ми звертаємося за субсидією", — сказала вона.

Корчак наголосила, що при призначенні "зимової" субсидії враховуються доходи домогосподарств за перший та другий квартали поточного року. Якщо членом домогосподарства є пенсіонер, то такий розрахунок беруть за серпень цього року.

"Тобто сьогодні фактично члени домогосподарства можуть порахувати доходи і тоді їх потрібно докласти до тих витрат, які вони витрачають на житлово-комунальні послуги. Субсидія призначається на частину витрат, яка не перевищує 15% від доходів громадян", — пояснила Олена Корчак.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як правильно оформити субсидію на найближчий опалювальний сезон, не виходячи з дому і всього в кілька кліків.