"Зимова" субсидія: як її розрахувати самостійно та які є нюанси
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При підрахунку важливо враховувати доходи за певний період
Українці, які мають право на отримання субсидії, можуть самостійно зробити підрахунки, чи буде виплату призначено домогосподарству наступного опалювального сезону. І тому є спеціальна формула.
Про це розповіла начальник ГУ ПФУ на Вінниччині Олена Корчак в ефірі національного телемарафону. За її словами, формула, за якою можна розрахувати суму, є у відкритому доступі.
"Потрібно порахувати дохід членів домогосподарства. І тут треба розуміти, коли саме ми звертаємося за субсидією", — сказала вона.
Корчак наголосила, що при призначенні "зимової" субсидії враховуються доходи домогосподарств за перший та другий квартали поточного року. Якщо членом домогосподарства є пенсіонер, то такий розрахунок беруть за серпень цього року.
"Тобто сьогодні фактично члени домогосподарства можуть порахувати доходи і тоді їх потрібно докласти до тих витрат, які вони витрачають на житлово-комунальні послуги. Субсидія призначається на частину витрат, яка не перевищує 15% від доходів громадян", — пояснила Олена Корчак.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як правильно оформити субсидію на найближчий опалювальний сезон, не виходячи з дому і всього в кілька кліків.