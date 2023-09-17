"Зимняя" субсидия: как ее рассчитать самостоятельно и какие есть нюансы

При подсчете важно учитывать доходы за определенный период времени

Украинцы, имеющие право на получение субсидии, могут самостоятельно произвести подсчеты, будет ли выплата назначена домохозяйству на следующий отопительный сезон. Для этого есть специальная формула.

Об этом рассказала начальник ГУ ПФУ в Винницкой области Елена Корчак в эфире национального телемарафона. По ее словам, формула, по которой можно рассчитать сумму, есть в открытом доступе.

"Нужно посчитать доход членов домохозяйства. И здесь нужно понимать, когда именно мы обращаемся за субсидией", — сказала она.

Корчак подчеркнула, что при назначении "зимней" субсидии учитываются доходы домохозяйств за первый и второй кварталы текущего года. В случае, если членом домохозяйства является пенсионер, то такой расчет берут за август этого года.

"То есть сегодня фактически члены домохозяйства могут посчитать доходы и тогда их нужно приложить к тем расходам, которые они тратят на жилищно-коммунальные услуги. Субсидия назначается на ту часть расходов, которая не превышает 15% от доходов граждан", — объяснила Елена Корчак.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как правильно оформить субсидию на ближайший отопительный сезон не выходя из дома и всего в несколько кликов.