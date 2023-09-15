Доходы посчитают: какие прибыли влияют на получение субсидии в октябре

Субсидия предоставляется на сезон, а после — пересчитывается

Продолжается подготовка к старту отопительного периода субсидий. Напомним, он стартует с октября 2023 и продлится до апреля 2024 года. Для тех, кто впервые получает субсидию, нужно будет подать декларацию о доходах и заявлении. Тем кто получал — продолжат автоматически при условии, что ничего не изменилось в материальном и социальном состоянии.

Следует отметить, что на сумму субсидии, которую будут назначать на отопительный период, влияют доходы всех членов домохозяйства, полученные в первой половине 2023 года (за I и II кварталы). Если в это время произошла масштабная покупка или вы получили большую сумму денег, субсидию могут не предоставить.

Для пенсионеров ситуацию несколько иная. Если их доход, влияющий на сумму субсидии, это пенсия, то учитывается она в размере августовской выплаты. Отметим, что сумма субсидии на отопительный период в прошлом году в среднем составляла 1600 грн. Она зависит от суммы среднего дохода каждого члена семьи.

Недавно изменилась ситуация для семей, члены которых были эвакуированы за границу. Прибыль тех жителей домохозяйства, которые выехали за границу более чем на 60 дней не учитывается в расчете совокупного дохода.

Ранее "Телеграф" рассказывал о ситуации, когда личные счета у компаний, предоставляющих коммунальные услуги оформлены на другого человека, чем тот, кто хочет получить субсидию — то есть в платежках другое имя. В случае такой ситуации субсидию на это домохозяйство человек все равно может получить.