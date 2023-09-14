Платежки оформлены на другого человека: назначат ли в таком случае субсидию

Украинцам объяснили важную деталь в получении субсидий

В Пенсионном фонде Украины ответили на один из интересующих граждан вопрос насчет того, назначат ли субсидию, если лицевые счета по уплате ЖКУ открыты на человека, который на данный момент не проживает по этому адресу.

На странице фонда в Facebook дали детальное объяснение. Украинцам сообщили, что в данном случае они смогут получать выплату на оплату коммуналки.

"Назначат, поскольку субсидия назначается одному из членов домохозяйства, в том числе тех, кто зарегистрирован (задекларирован) в жилом помещении (доме) (пункт 22 Положения о порядке назначения жилищных субсидий, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 21.10.1995 № 848)", — говорится в сообщении.

В ПФУ также объяснили важную деталь — не имеет значения на кого открыт лицевой счет по оплате жилищно-коммунальных услуг, один из членов домохозяйства сможет получить субсидию.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что есть несколько причин по которым украинцев могут лишить субсидий. В том числе это касается и задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг.