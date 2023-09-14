Платежі оформлені на іншу людину: чи призначать у такому разі субсидію

Українцям пояснили важливу деталь щодо отримання субсидій

У Пенсійному фонді України відповіли на одне з тих, хто цікавить громадян, питання щодо того, чи призначать субсидію, якщо особові рахунки зі сплати ЖКП відкриті на людину, яка на цей момент не проживає за цією адресою.

На сторінці фонду Facebook дали детальне пояснення. Українцям повідомили, що в такому випадку вони матимуть змогу отримувати виплату на оплату комуналки.

"Призначать, оскільки субсидія призначається одному з членів домогосподарства, у тому числі тих, хто зареєстрований (задекларований) у житловому приміщенні (будинку) (пункт 22 Положення про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848)", — йдеться у повідомленні.

У ПФУ також пояснили важливу деталь — не має значення, на кого відкритий особовий рахунок з оплати житлово-комунальних послуг, один із членів домогосподарства зможе отримати субсидію.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що є кілька причин, з яких українців можуть позбавити субсидій. У тому числі це стосується заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг.