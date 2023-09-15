Доходи порахують: які прибутки впливають на отримання субсидії в жовтні

Субсидія надається на сезон, а після перераховується

Триває підготовка до старту опалювального періоду субсидій. Нагадаємо він стартує з жовтня 2023 і триватиме до квітня 2024 року. Для тих хто вперше отримує субсидію, треба буде подати декларацію про доходи та заяву. Тим хто отримував — продовжать автоматично за умови що нічого не змінилося в матеріальному та соціальному стані.

Варто зазначити, що на суму субсидії яку призначатимуть на опалювальний період впливають доходи всіх членів домогосподарства, які вони отримали в першій половині 2023 року (за І та ІІ квартали). Якщо в цей час відбулася масштабна покупка або ви отримали велику суму грошей субсидію можуть не надати.

Для пенсіонерів ситуацію трохи інша. Якщо їхній дохід, який впливає на суму субсидії — це пенсія, то враховується вона в розмірі серпневої виплати. Зазначимо, що сума субсидії на опалювальний період минулого року в середньому складала 1600 грн. Вона залежить від суми середнього доходу на кожного члена родини.

Нещодавно змінилась ситуація для родин, члени яких евакуювались за кордон. Прибуток тих мешканців домогосподарства, які виїхали на за кордон на понад 60 днів не враховується в розрахунку сукупного доходу.

Раніше "Телеграф" розповідав про ситуацію, коли особисті рахунки у надавачів комунальних послуг оформлені на іншу людину, ніж та яка хоче отримати субсидію — тобто в платіжках інше ім'я. В разі такої ситуації субсидію на це домогосподарство людина все одно може отримати.