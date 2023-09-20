Субсидия для пенсионеров: на что нужно обратить внимание

В сумму дохода считается несколько видов прибыли, кроме пенсии

Среди получателей субсидии в Украине немало пенсионеров. Они имеют право на получение субсидии, равно как и другие украинцы, когда их доход не позволяет платить за коммунальные услуги в полном объеме. В частности, когда стоимость ЖКУ составляет более 15% дохода. Однако для пенсионеров есть свои особенности.

В Пенсионном фонде напомнили, что на назначение и сумму пособия не влияет получение некоторыми пенсионерами единоразовой выплаты в размере 10 пенсий. Такую выплату могут получить часть пенсионеров, работавших в учебных заведениях, здравоохранении, соцзащите, в определенных государственных учреждениях. Также украинским пенсионерам помогает ООН. В рамках программы пенсионеры в зоне активных или возможных боевых действий получают доплату до 3000 грн. Такой вид социальной помощи также не влияет на сумму субсидий – он не учитывается в совокупном доходе домохозяйства.

В общем, пенсионерам следует помнить, что на сумму общего среднего дохода влияют:

денежное довольствие военного

зарплата

пенсия

стипендии, кроме социальных

наличие социальных выплат

пособие по безработице

страховые выплаты

денежные переводы из-за границы

доходы от ценных бумаг, аренды земли или продажи имущества.

Также при подаче документов на отопительный сезон осенью 2023 следует отметить, что в субсидии учтут августовскую пенсионную выплату для исчисления среднего совокупного дохода семьи.

Ранее "Телеграф" сообщал, что отопительный период выплаты субсидии стартует с 1 октября. Часть украинцев получит перерасчет субсидии на зимний лад автоматически. К ним относятся те, кто получал субсидию в течение лета, а также те, кому насчитали 0 грн.