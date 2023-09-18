Есть машина: стоит ли рассчитывать на субсидию

Проверить наличие машины ПФУ может в реестрах

В Украине домохозяйство, которые не могут самостоятельно платить за коммунальные услуги, то есть общая сумма начисленных платежей составляет более 15% общего месячного дохода, могут претендовать на субсидию. Следует заметить, что для получения субсидий могут быть преграды. Одна из таких – иметь в собственности современную машину.

Пенсионный фонд напоминает условия: если кто-то в семье или среди членов домохозяйства имеет машину (разного типа) младше 5 лет или если транспортных средств несколько (однако они не старше 15 лет), то субсидию не предоставят. Не входят в список транспортных средств только мопед и прицеп.

Важное замечание — срок 15 лет истекает в соответствующие месяц и число последнего года срока. То есть, для владельцев автомобилей 2008 года выпуска (если это второй ТС) право на получение субсидии наступает не с начала отопительного периода в октябре 2023, а только с января 2024 года.

Ранее "Телеграф" напоминал, что части получателей субсидий пересчитают их автоматически. Это касается тех, кто получал субсидию летом, а также тех, кому начислили нулевую сумму в платежке. Если у вас не произошло коренных изменений, например, получения крупной суммы денег или имущества, то стоит рассчитывать на автоматическую пролонгацию социальной выплаты.