Є машина: чи варто розраховувати на субсидію

Перевірити наявність машини ПФУ може у реєстрах

В Україні домогосподарство які не можуть самотужки сплачувати за комунальні послуги, тобто загальна сума нарахованих платежів складає більше ніж 15% спільного місячного доходу, можуть претендувати на субсидію. Варто зауважити, що для отримання субсидій можуть бути перепони. Одна з таких — мати у власності сучасну машину.

Пенсійний фонд нагадує умови: якщо хтось в родині або серед членів домогосподарства має машину (різного типу) молодшу за 5 років або ж якщо транспортних засобів кілька (однак вони не старші за 15 років) то субсидію не нададуть. Не входять у перелік транспортних засобів тільки мопед та причеп.

Важливе зауваження — термін у 15 років закінчується у відповідні місяць та число останнього року строку. Тобто для власників автомобілів 2008 року випуску (якщо це другий ТЗ) право на отримання субсидії настає не з початку опалювального періоду в жовтні 2023, а тільки з січня 2024 року.

Раніше "Телеграф" нагадував, що частині отримувачів субсидій перерахують їх автоматично. Це стосується тих, хто отримував субсидію влітку, а також тих кому нарахували нульову суму у платіжці. Якщо у вас не відбулося докорінних змін, наприклад отримання великої суми грошей або майна, то варто розраховувати на автоматичну пролонгацію соціальної виплати.