До старта отопительного периода – 10 дней: какие документы нужны для субсидии
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Обратиться за субсидией может кто-либо, чья коммуналка превышает 15% совокупного среднего дохода семьи за месяц
С 1 октября в Украине стартует отопительный сезон в начислении субсидий. Их начинают начислять с месяца обращения и до даты окончания отопительного сезона. Он продлится до 30 апреля.
Часть украинцев получит перерасчет обычной субсидии с неотапливаемого периода на отопительный при нескольких условиях. Первое – продолжение получения субсидии в летний период, второе – начисление субсидии, но в размере 0 грн. Тем же, кто отказывался от получения субсидии на неотопительный период и пользовался, например, льготами для разных категорий украинцев, нужно подать документы снова. Также обновить данные нужно тем, у кого произошли имущественные изменения или в составе семьи.
Комплект документов нужно подготовить тем, кто только в этом году решил получать субсидию на холодный период года. Напомним, подается заявление и право на доходы. Заполнить документы можно лично, например, в отделении Пенсионного фонда или сделать это дистанционно на портале "Дия" или портале ПФУ.
При подаче нужно будет заполнить данные о проживающих, какие у них доходы. Среди дополнительных документов, которые могут потребоваться:
- договор на аренду квартиры
- справка ВПЛ
- документы, подтверждающие, что кто-то из членов домохозяйства проживает по другому адресу (подтверждающие документы об обучении, лечении или договор аренды на другое жилье).
Следует отметить, что в случае подачи заявления на получение субсидии позже 1 октября, ее все же могут начислить в полном объеме. На представление документов выделяют два месяца. Таким образом, начисление произойдет задним числом с начала отопительного периода.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что при начислении субсидий на отопительный период в расчеты включают доходы граждан за первое полугодие 2023 года. Для пенсионеров считается выплата за август.