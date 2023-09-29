Тарифы на электричество опять вырастут? В Раде сообщили плохую и хорошую новости

В Раде сказали, почему хотят повысить тариф на электроэнергию

В Украине есть необходимость повысить тарифы на коммунальные услуги из-за интеграции украинского и европейского энергорынков. Но есть и хорошая новость — произойдет это только в следующем году.

Об этом заявил заместитель председателя Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко в эфире телемарафона "Единые новости". По его словам, внедрение рыночных цен на энергоресурсы для населения — это одно из условий евроинтеграции.

"Интеграция в ЕС предполагает интеграцию энергетических рынков. Украина должна внедрять европейские правила работы рынка электроэнергии и природного газа. Европейская практика работы энергетических рынков предполагает либерализацию цен на энергоресурсы также для населения. То есть население должно платить рыночную цену на энергоресурсы, в то время как сейчас тарифы для населения субсидируются", — сказал Алексей Кучеренко.

Однако сейчас неизвестно, смогут ли оплачивать коммуналку по новым ценам малообеспеченные слои населения. Это существенно усложняет процесс, к тому же сейчас в Украине все еще действует мораторий на повышение коммунальных тарифов, кроме электроэнергии и водоснабжения. Повышать тарифы, по словам Алексея Кучеренко, можно только в том случае, когда доходы населения тоже начнут расти.

Что касается повышения тарифов на электроэнергию, то этого не произойдет до весны 2024 года, сообщил председатель Комитета по энергетике и жилищно-коммунальным услугам Андрей Герус. Но основной вопрос все же не в подорожании коммуналки, а в возможности ее оплаты.

"Многие бытовые и небытовые потребители, имея возможность платить коммунальные услуги, этого не делают. Поэтому в нашем случае важно, чтобы была платежная дисциплина, тогда не будут образовываться долги на рынке, которые нужно будет погашать новым повышением тарифов", – отметил Андрей Герус.

Также он добавил, что либерализация цен уже произошла в текущем году: в июне на розничном рынке для бытовых потребителей, в июле на оптовом рынке. Но, по мнению Председателя Комитета, дальнейшая либерализация цен должна проходить в комплексе с улучшением системы субсидий и обеспечением дисциплины платежей.

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