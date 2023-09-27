Поменяют тактику? Зимой россияне будут атаковать энергосистему 2-3 раза в месяц, но есть нюанс

Эта зима будет легче, чем прошлая в плане проблем с энергосистемой

Российские оккупанты будут совершать удары по энергосистеме, но не по всей стране. Вероятнее всего, они выберут несколько целей и будут атаковать их. Помимо ракет захватчики будут задействовать в большом количестве и беспилотники.

Такое предположение в эфире "1+1" в рамках телемарафона сделал военный эксперт, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман, пишет ТСН. По его словам, ракетных атак будет максимум две или три в месяц, поскольку делать их больше у россиян физически не получится.

"Но будет очень большое количество "Шахедов". Эти атаки будут в количестве 30 – максимум 50 ракет. На большее они не способны. Но другая тактика состоит в том, что это количество ракет будет не рассредоточено по всей стране, а будет выбран один или два объекта и сопровождаться большим количеством БПЛА", — считает Гетьман.

Он также подчеркнул, что ПВО в Украине усовершенствовалась и опыта появилось гораздо больше. Потому страна готовится к такому сценарию.

"Я уверен, что эта зима будет легче предыдущей. Наши энергетики говорили о том, что не будет длительных отключений", – подытожил военный эксперт.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Украине надежно защитили подстанции "Укрэнерго". При этом некоторые виды защиты применены впервые не только в Украине, но и в мире.