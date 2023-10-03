Закупили та зберігають за кордоном: як в Україні готуються до можливих обстрілів узимку

Цього року енергосистема набагато вразливіша

Україна має в запасі 100 нових високовольтних трансформаторів, частина з яких була вироблена всередині країни, а частина замовлена за кордоном. Їх зберігатимуть у країнах-союзницях до потрібного моменту.

Рішення не перевозити поки що трансформатори в Україну пов’язані з постійними обстрілами з боку російських окупантів. Щоб. Про це пише The Economist.

"Напади на українські заводи призвели до того, що фактично було зроблено мало вітчизняних. Іноземні трансформатори зберігатимуться в Польщі та Румунії доти, доки вони не будуть потрібні", — йдеться у матеріалі.

Водночас міністр енергетики України Герман Галущенко зазначає, що Україна готується до можливих нових атак з боку окупантів на енергосистему нашої країни. Варто врахувати, що цього року вона набагато вразливіша, оскільки не має більше надмірних потужностей.

В Україні сьогодні є велика кількість старих, нещодавно виведених з експлуатації трансформаторів, які за необхідності можна буде знову підключити. До того ж цього року країна вже має великий досвід, як справлятися з обстрілами.

Зазначимо, що "Бізнес-Телеграф" поспілкувався з експертами та дізнався, наскільки енергосистема в Україні готова до зими цього року. Детальніше читайте у нашому матеріалі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в "Укренерго" пояснили, чи варто українцям чекати відключення світла взимку і чи готова країна до опалювального сезону.