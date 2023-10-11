Дым виден в Донецке: в Авдеевке россияне попали в коксохимический завод (видео, фото)

На заводе после обстрела серьезный пожар

Россияне продолжают атаковать Авдеевку, попытки штурмов не прекращаются. После очередного обстрела города дым виднеется над коксохимическим заводом.

Видео публикуют в Telegram-канале "Типичный Донецк". О масштабах повреждений или о жертвах информации сейчас нет.

Город обстреливают не первый день, из-за чего дым виднеется в разных районах Авдеевки. Во время крайнего удара по городу враг попал, вероятно, по Авдеевскому коксохимическому заводу. Дым от масштабного пожара уже дошел до центра Донецка. Авдеевка находится примерно в 30 км от оккупированного еще в 2014 году россиянами города.

Накануне бывший гендиректор АКХЗ Муса Магомедов заявлял, что только в течение прошедших суток 10 октября россияне нанесли по Авдеевке 12 ударов, а здание заводоуправления превратилось в руины.

Он опубликовал фото, на котором видно, что у здания нет нескольких стен, а также полностью разрушены верхние этажи. Окон и дверей нет, стены испещрены дырками от осколков.

Здание заводоуправления АКХЗ

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что попытки штурмовать Авдеевку оборачиваются для россиян серьезными потерями. Военные дали свою оценку ситуации на фронте.