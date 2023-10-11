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Дым виден в Донецке: в Авдеевке россияне попали в коксохимический завод (видео, фото)

Автор
Яна Порохня Яна Порохня
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Здание АКХЗ практически разрушено Новость обновлена 11 октября 2023, 18:46
Здание АКХЗ практически разрушено. Фото Коллаж

На заводе после обстрела серьезный пожар

Россияне продолжают атаковать Авдеевку, попытки штурмов не прекращаются. После очередного обстрела города дым виднеется над коксохимическим заводом.

Видео публикуют в Telegram-канале "Типичный Донецк". О масштабах повреждений или о жертвах информации сейчас нет.

Город обстреливают не первый день, из-за чего дым виднеется в разных районах Авдеевки. Во время крайнего удара по городу враг попал, вероятно, по Авдеевскому коксохимическому заводу. Дым от масштабного пожара уже дошел до центра Донецка. Авдеевка находится примерно в 30 км от оккупированного еще в 2014 году россиянами города.

Накануне бывший гендиректор АКХЗ Муса Магомедов заявлял, что только в течение прошедших суток 10 октября россияне нанесли по Авдеевке 12 ударов, а здание заводоуправления превратилось в руины.

Он опубликовал фото, на котором видно, что у здания нет нескольких стен, а также полностью разрушены верхние этажи. Окон и дверей нет, стены испещрены дырками от осколков.

Здание заводоуправления АКХЗ

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что попытки штурмовать Авдеевку оборачиваются для россиян серьезными потерями. Военные дали свою оценку ситуации на фронте.

Теги:
#Обстрелы #Авдеевка #Авдеевский коксохимический завод