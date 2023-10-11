"Такого не было с начала вторжения": россияне штурмуют Авдеевку, новые подробности боев

россияне бросили в атаку под 2000 личного состава

Власти Авдеевки прокомментировали новую атаку россиян на этом направлении. Ситуация остается напряженной.

Об этом рассказал начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш в эфире национального телемарафона. По его словам, атака была массированной с применением таких же массированных обстрелов позиций вокруг города. А где-то к 5:30-6:00 (10 октября) начали бить уже и по самом городу.

"Большими силами россияне вчера штурмовали, для этого были использованы десятки единиц бронированной техники, однако ВСУ уже сожгли значительную часть", — говорит он.

Также чиновник уточнил, что россияне вчера бросили в атаку под 2000 личного состава.

"Сначала полномасштабной войны никогда еще не использовалось так. Предварительно было озвучено, что около 50 единиц техники пошло вчера в наступление, но мы реально знаем, что было подбито более 60 единиц техники на нашем направлении. Был сбит самолет, сбит вертолет Ми-8", — рассказал глава города.

Барабаш объяснил, что такого не было ни разу на этом направлении. По его словам, раньше россияне атаковали с 20-25 единицами техники. Поэтому можно утверждать, что действительно сейчас очень большое противостояние начинается на Авдеевском направлении.

Напомним, что "Телеграф" ранее рассказывал о всем, что сейчас известно о ситуации на этом участке фронта. Прочитать об этом вы можете, перейдя по ссылке.