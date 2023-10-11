россияне утюжат Авдеевку, но горят целыми колоннами: что известно о новом российском наступлении

рф атаковала 3 батальонами

Наступление, которое россияне начали 10 октября на Авдеевском направлении, стоило им больших потерь, а вот результатов, судя по всему, дало не много. При этом обстрелы оккупанты не останавливают.

"Телеграф" рассказывает о том, что сейчас известно о ситуации на этом участке фронта. Прежде всего стоит отметить, что, по словам украинских военных, все атаки армии рф оказались безуспешными.

"На Авдеевском направлении российские захватчики силами до 3 батальонов при поддержке танков и бронированных машин активизировали наступательные действия в районах Авдеевки, Тоненького, Керамика и Первомайского Донецкой области. Наши защитники отразили все атаки врага и не допустили потерь рубежей и позиций", — спикер Генштаба Андрей Ковалев.

Тем не менее, согласно карте популярного мониторингово сообщества DeppState, на это участке увеличился размер "серой зоны" (нейтральной территории).

В это же время МВД Украины публикует первые фотографии российских потерь. Сообщается, что только силами бойцов Нацгвардии за прошедшие сутки было уничтожено 6 единиц военной техники противника.

На опубликованных фото можно увидеть, что оружие оккупантов (2 танка, 3 БТР и 1 ББМ) местами сжигалось целыми колоннами.

Тем не менее, несмотря на неудачу в наступлении, россияне продолжают обстреливать саму Авдеевку. Видео оттуда опубликовал украинский журналист Денис Казанский. Он написал:

"Второй день подряд российские людоеды утюжат Авдеевку из всего что есть. В этом городе осталось несколько сотен мирных жителей, но на них "защитникам жителей Донбасса" как обычно плевать. Авдеевка — еще один город Донецкой области, который российские военные маниакально пытаются стереть с лица земли, превращая в бесполезные горелые руины", — пишет он.

Напомним, ранее мы писали о том, что Зеленский прокомментировал темпы контрнаступления ВСУ.