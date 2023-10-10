Прут колоннами: рф пошла в атаку на востоке Украины, ВСУ отбиваются (видео)

Оккупанты в очередной раз сконцентрировали ударный кулак

Пока взгляды мира прикованы к нападению ХАМАС на Израиль в Украине обострилось положение на фронте. Судя по многочисленным сообщением, россияне пошли в наступление.

Так, по данным популярного мониторингово сообщества DeepState, оккупанты в очередной раз сконцентрировали ударный кулак и пытаются пробить оборону украинских защитников, в частности, в районе населенных пунктов Водяное и Красногоровка.

"Украинские военные целый день ведут бои, сдерживая врага. С самого утра рф применяет артиллерию авиацию и ракеты по селам и Авдеевке. Далее были использованы пехота под прикрытием техники, идущих не одной колонной.", — говорят авторы поста.

На опубликованных видео видны большие колонны бронетехники россиян в сопровождении пехоты. Правда тут же появляются и видео, когда эти колонны блестяще "разбирают" уже ВСУ. Да и сами россияне успевают "минусоваться", например, на одном из видеороликов можно увидеть, как вражеский танк падает с обрыва в реку и тонет.

"Штурм большим количеством личного состава из числа мяса, ведущих штурм в стиле своих предков из совка, атакуя большой группой по полю. Огневое поражение наносилось со стороны украинских бойцов мгновенно", — говорится в посте.

Тем не менее отмечают авторы, сейчас идут очень тяжелые бои. Генштаб ВСУ пока никак не комментировал "обострение".

То как и где это происходит вы можете увидеть на видео ниже:

Напомним, ранее мы писали о том, что ВСУ продвинулись на юге Украины, а новые успехи уже видны на карте.