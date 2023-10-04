ВСУ продвинулись на юге Украины: новые успехи уже видны на карте

Только за последние три дня воинам удалось взять в плен 25 оккупантов

Вооруженные силы Украины продолжают свое контрнаступление. У защитников есть новые успехи на западе от освобожденного села Работино.

Об этом сообщил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун в эфире телемарафона. Он называет это "частичным успехом".

"Там наши воины наносят оккупантам потери в живой силе и технике. Продолжают закрепляться на занимаемых рубежах. На определенных направлениях мы продвинулись от 100 до 600 метров", — заявил Штупун.

По словам военного, украинские защитники продолжают операцию и на Мелитопольском направлении. За последние три дня воинам удалось взять в плен 25 оккупантов.

"Но враг не сдается и пытается восстановить утраченное положение. В частности, западнее Вербового и юго-восточнее Малой Токмачки. На штурм враг бросает уже и элиту — десантные войска. Но несет потери", — говорит он.

Движение ВСУ можно заметить и на карте Deep State. На ней видно, что на западе от Работино появился новый выступ, который контролирует Украина.

Напомним, ранее мы писали о том, что спецназ ГУР снова высадился в Крыму и развернул флаг Украины.