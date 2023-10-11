"Не так быстро, как хотелось бы": Зеленский прокомментировал темпы контрнаступления ВСУ

По мнению президента, пока российские оккупанты на фронте регулярно сталкиваются с неприятностями

Президент Владимир Зеленский считает, что украинские военные шаг за шагом продолжают свое контрнаступление, освобождая оккупированные россией территории. В то же время он признает, что скорость продвижения ВСУ — не столь велика, как изначально надеялось командование армии и государства.

Об этом он откровенно признался во время интервью телеканалу France 2. По словам Зеленского, наши защитники идут вперед "шаг за шагом", несмотря на все трудности, с которыми сталкиваются.

"россия пытается безуспешно контратаковать", — добавил глава украинского государства.

При этом он не скрывает, что первоначально надежды на скорость продвижения ВСУ со стороны властей были более обнадеживающими, однако запланированные операции проходят успешно. В отличие от большинства действий, к которым прибегает враг.

Также Зеленский подчеркнул, что мир должен продолжать помогать и поддерживать Украину, ведь в противном случае "время будет играть на стороне российских сил". В частности он акцентировал внимание на необходимости получения помощи от Соединенных Штатов.

"Я надеюсь, что американская поддержка Украины продолжится. Поддержка Джо Байдена, Конгресса и обеих партий (демократической и республиканской), — заявил политик. — Для нас это очень важно, чтобы противостоять агрессии".

Следует отметить, что ранее Владимир Зеленский озвучил три вещи, непосредственно сдерживающие контрнаступление ВСУ. Одна из них – большое количество заминированной территории.

Также "Телеграф" писал о том, как американский генерал оценивает продвижение украинской армии на фронте за последние недели.