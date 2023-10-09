ВСУ наступают, оккупанты судорожно ищут способы их остановить: ситуация на фронте и карта

Продолжаются тяжелые бои за Украину

Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, имеют частичный успех в районах западнее Вербового Запорожской области. Российские оккупанты усиливают минирование в районе Работино-Вербовое, пытаясь остановить украинские силы на участках фронта подальше от западной части Запорожской области.

Об этом пишет Институт изучения войны (ISW). Как утверждают российские военные блогеры, россияне начали минировать участки на линии Работино-Вербовое, чтобы достичь тактической неожиданности.

Ситуация в районе Работино-Вербовое на карте deepstate

Кроме того, известный связанный с кремлем военный блогер утверждал, что российские войска активизировали наступательные операции на нескольких участках фронта за пределами Запорожской области, чтобы растянуть украинскую оборону и рассредоточить внимание украинских войск. Спикер Таврической группировки войск Украины полковник Александр Штупун заявил, что российские войска пытаются удержать украинские силы на Авдеевском и Марьинском направлениях и не дать им перебросить резервы на Запорожское.

Как сообщили в сводке Генштаба ВСУ, на Бахмутском направлении наши защитники отбили атаки врага к северу от Богдановки, Клещеевки и Андреевки. На Авдеевском и Марьинском направлениях враг совершил около 15 неудачных атак в районах Авдеевки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.

Ситуация в районе Бахмута на карте deepstate

На запорожском направлении наши защитники отразили атаку врага. Оккупанты штурмовали в районе севернее Новопрокоповки Запорожской области.

Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении. Имеют частичный успех в районах западнее Вербового Запорожской области.

Ситуация в районе Вербового на карте deepstate

Также украинские воины ведут наступательные действия на Бахмутском направлении, имеют частичный успех в районах Клещеевки и Андреевки. Наши защитники наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, закрепляются на занятых рубежах и истощают врага.

Ситуация в районе Клещеевки на карте deepstate

Как сообщал "Телеграф", бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес заявил, что наступление ВСУ идет успешно. Он также рассказал, чего не замечают многие наблюдатели.