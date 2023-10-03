"Российская армия трещит": Бен Уоллес оценил контрнаступление ВСУ и рассказал, чего ждет путин

Западу не стоит ослаблять поддержку Украины

Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес прокомментировал успехи ВСУ на фронте и предположил, что мир уже может видеть начало битвы за Крымский полуостров.

Как он написал в колонке для The Telegraph, Украина показала, что с российской армией можно не только бороться, но ее можно и остановить. При этом ВСУ показывают такие результаты, которых не ждали западные аналитики.

По словам Уоллеса, Лондон и Запад в целом должен приложить все усилия, чтобы помочь Украине победить, поскольку очевидно, что российский диктатор владимир путин терпит неудачу, но все еще считает, что время и раскол в международной поддержке сможет обеспечить ему успех.

"У нас есть шанс помочь закончить это. Российская армия трещит. Украина освоила новую тактику преодоления ужасающих минных полей, а удары Storm Shadow разрушают российские штабы. Мы являемся свидетелями начала битвы за Крым", — написал он.

Вместе с тем, он отметил, что средний возраст украинских солдат на фронте составляет около 40 лет, и хоть ему понятно стремление Киева сохранить молодежь для будущего, но россия тем временем готовится мобилизировать всю страну.

Как сообщалось ранее, государственный секретарь США Энтони Блинкен ранее заявил, что контрнаступление украинских военных проходит "тяжело", но Силы обороны уже добились реальных успехов.