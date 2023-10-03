"Російська армія тріщить": Бен Уоллес оцінив контрнаступ ЗСУ і розповів, чого чекає путін

Заходу не варто послаблювати підтримку України

Колишній міністр оборони Великобританії Бен Уоллес прокоментував успіхи ЗСУ на фронті та припустив, що світ уже може бачити початок битви за Кримський півострів.

Як він написав у колонці для The Telegraph, Україна показала, що з російською армією можна не лише боротися, але її можна і зупинити. При цьому ЗСУ показують такі результати, на які не чекали західні аналітики.

За словами Уоллеса, Лондон і Захід загалом має докласти всіх зусиль, щоб допомогти Україні перемогти, оскільки очевидно, що російський диктатор володимир путін зазнає невдачі, але все ще вважає, що час та розкол у міжнародній підтримці зможе забезпечити йому успіх.

"У нас є шанс допомогти закінчити це. Російська армія тріщить. Україна освоїла нову тактику подолання жахливих мінних полів, а удари Storm Shadow руйнують російські штаби. Ми є свідками початку битви за Крим", — написав він.

Водночас він зазначив, що середній вік українських солдатів на фронті становить близько 40 років, і хоч йому зрозуміло прагнення Києва зберегти молодь для майбутнього, але Росія тим часом готується мобілізувати всю країну.

Як повідомлялося раніше, державний секретар США Ентоні Блінкен раніше заявив, що контрнаступ українських військових проходить "важко", але Сили оборони вже досягли реальних успіхів.