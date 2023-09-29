"Проходить важко": Блінкен прокоментував наступ ЗСУ

Україна відвоювала вже понад 50% території, що захопила росія з лютого 2022-го

Контрнаступ українських військових проходить "важко", але Сили оборони вже досягли реальних успіхів. Таку заяву зробив державний секретар США Ентоні Блінкен.

Як пише "Голос Америки", американський чиновник пояснив нинішню ситуацію на фронті з огляду на одразу кілька чинників. Зокрема, і на те, що у російських загарбників було достатньо часу, аби потурбуватися про ускладнення просування українських військових на окупованих територіях.

"Зараз вони [ЗСУ — ред.] ведуть наступ на півдні та сході. Він проходить важко, і на це є вагома причина — росіяни мали багато місяців, щоб побудувати оборону, але українці досягають реальних успіхів", — сказав держсекретар США.

Блінкен зазначив, що Україна вже повернула понад 50% території, що захопила росія з початку повномасштабної війни. Американський чиновник наголосив, що українські воїни борються за свою свободу та країну. Тому саме українці визначатимуть, чим закінчиться війна. Ці рішення ухвалюватимуться на основі демократичних принципів.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу, ЗСУ обороняються від російських загарбників на сході та півдні країни. Крім того, українські військові ведуть наступальну операцію на Мелітопольському та Бахмутському напрямках.

Виходячи зі звіту Інституту вивчення війни (ISW), бійці ЗСУ продовжують штурмувати позиції росіян на кордоні Запорізької та Донецької областей. Наразі Сили оборони вийшли за територію Андріївки та Кліщіївки.

Раніше "Телеграф" писав, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, як контрнаступ оцінюють у США.