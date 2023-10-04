Есть три сложности: Зеленский рассказал, что сдерживает контрнаступление ВСУ, и дал прогноз

ВСУ за шагом дают отпор противнику

Президент Украины Владимир Зеленский назвал трудности, с которыми сталкиваются украинские войска в ходе продолжающегося контрнаступления. Среди прочего ВСУ не хватает боеприпасов и средств ПВО.

Об этом глава Украинского государства заявил в эфире телеканала Sky TG24 в рамках празднования 20-летия Sky. При этом он подчеркнул, что контрнаступление продолжается.

"Наше контрнаступление продолжается, шаг за шагом мы делаем все, чтобы дать отпор противнику. Трудности в том, что есть минные поля, не хватает снарядов и средств ПВО", — отметил президент.

При этом Зеленский подчеркнул, что средства ПВО важны не только для контрнаступления, но и для защиты населения.

"Зима — это еще один вызов для нашего населения и украинских военных. Мы должны пройти его, не теряя инициативы на поле боя", — добавил он.

Напомним, ранее "Телеграм" писал о том, как бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес оценил контрнаступление ВСУ и рассказал, чего ждет путин.