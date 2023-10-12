Блекаути у москві? Буданов натякнув на неприємності для росії взимку

Не виключено, що цього року у росії також буде битва за електроенергію

Плани російських окупантів цієї зими не змінилися — варто чекати атак на українську енергосистему. Проте самій країні-агресорові теж слід підготуватися, оскільки ця зима для неї може бути сповнена сюрпризами.

Про це начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов сказав в інтерв’ю "Українській правді". Він, сміючись, натякнув, що, можливо, й росії варто чекати блекаути.

"Тимчасових, можливо. Це цілком логічне явище, коли робиш якісь негарні кроки, рано чи пізно воно повернеться до тебе", — сказав він.

Буданов також нагадав, що в цьому плані не варто розслаблятися й Україні, оскільки ворог не змінив своїх планів, а отже, варто очікувати на обстріл енергосистеми.

"На жаль, на нас знову чекає битва за електроенергію. Сил і коштів у них достатньо, тому що останнім часом ракетні удари вони обмежено завдавали", — додав глава ГУР МО.

Він також додав, що противнику вдалося відновити певний запас ракет. Хоча він і не дуже значний, але цього вистачить, щоб створити для України реальні проблеми не лише у сфері енергетики та нафтогазовій, а також для промислових підприємств, військових об’єктів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що представник ГУР генерал-майор Вадим Скібіцький розповів про плани росіян щодо обстрілу енергосистеми України цього року.