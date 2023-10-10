росія покаже щось нове? В "Укренерго" дали прогноз щодо нових ударів по енергооб'єктах

Нові російські атаки по Україні несуть значний ризик

За даними української розвідки, окупанти з високою часткою вірогідності спробують повторити масовані ракетні удари по енергетичним об'єктам України. Але в "Укренерго" впевнені, що країна-терорист не зможе показати нічого принципово нового, чого українці не переживали минулої зими.

Таку думку висловив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький у колонці на сайті "Економічна правда". Він також розповів, що відчувають енергетики в роковини початку масованих обстрілів та як боротися із почуттям тривоги в ці дні.

"Підготовка – найкращий спосіб боротися з тривогою. Країна-терорист не зможе показати нам нічого принципово нового, що ми не переживали минулої зими. Крім того, коли ви добре готові, зазвичай значна частина підготовки не знадобиться", — підкреслив він.

Кудрицький навів приклад, коли в "Укренерго" переглядали свої минулорічні плани з моделювання різних типів блекауту. За його словами, енергетики мали план навіть на випадок, якщо відновлення енергосистеми триватиме до семи днів – план роботи на кожен день, проте він не знадобився.

Кудрицький зазначив, що нові російські атаки по Україні несуть значний ризик, але енергетики готові до різних сценаріїв. "Це як сигнал "Повітряна тривога": треба мати план і бути готовим його дотримуватися, якщо сирена зазвучить, але немає сенсу навмисно сидіти й чекати тривоги. Тому до опалювального сезону всім бажано перевірити свій чек-лист", — написав голова "Укренерго".

"Як ми готуємося до різних сценаріїв? І ми, і колеги з інших енергетичних компаній усі сім місяців після припинення атак ремонтували пошкоджене і знищене. Нагадаю: руйнувань зазнали понад 40% енергосистеми. Що стосується "Укренерго": ми готові вже зараз передавати зимові обсяги електроенергії. Магістральні мережі до цих навантажень готові. Інженери розробили додаткові резервні схеми, які можуть бути задіяні за різних типів надзвичайних ситуацій. Диспетчери мають сценарії управління енергосистемою на випадок різних типів уражень, яких не розробляв ніхто в світі. Ми ці сценарії тепер маємо", — повідомив Кудрицький.

Він зауважив, що українцям крім підготовки теплих речей, павербанків та альтернативних джерел живлення важливо підготувати й перевірені джерела інформації. "Користуйтеся інформацією лише з офіційних перевірених джерел. Анонімні канали – шлях до безсенсових хвилювань. Бережіть здоров'я і власну психіку. Ми впораємося", — підкреслив Кудрицький.

Нагадаємо, раніше в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов заявив, що окупанти з високою часткою вірогідності спробують повторити масовані ракетні удари по території України та зокрема по її енергетичним об'єктам.