россия покажет что-нибудь новое? В "Укрэнерго" дали прогноз насчет новых ударов по энергообъектам

Новые российские атаки по Украине несут значительный риск

По данным украинской разведки, оккупанты с высокой долей вероятности попытаются повторить массированные ракетные удары по энергетическим объектам Украины. Но в "Укрэнерго" уверены, что страна-террорист не сможет показать ничего принципиально нового, чего украинцы не переживали прошлой зимой.

Такое мнение высказал глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в колонке на сайте "Экономическая правда". Он также рассказал, что испытывают энергетики в годовщину начала массированных обстрелов и как бороться с чувством тревоги в эти дни.

"Подготовка – лучший способ бороться с тревогой. Страна-террорист не сможет показать нам ничего принципиально нового, чего мы не переживали прошлой зимой. Кроме того, когда вы хорошо готовы, обычно значительная часть подготовки не понадобится", — подчеркнул он.

Кудрицкий привел пример, когда в "Укрэнерго" пересматривали свои прошлогодние планы по моделированию разных типов блекаута. По его словам, энергетики имели план даже на случай, если возобновление энергосистемы будет продолжаться до семи дней – план работы на каждый день, однако он не понадобился.

Кудрицкий отметил, что новые российские атаки по Украине несут значительный риск, но энергетики готовы к разным сценариям. "Это как сигнал "Воздушная тревога": надо иметь план и быть готовым его придерживаться, если сирена зазвучит, но нет смысла умышленно сидеть и ждать тревоги. Поэтому к отопительному сезону всем желательно проверить свой чек-лист", — написал глава "Укрэнерго" .

"Как мы готовимся к разным сценариям? И мы, и коллеги из других энергетических компаний все семь месяцев после прекращения атак ремонтировали поврежденное и уничтоженное. Напомню: разрушения получили более 40% энергосистемы. Что касается "Укрэнерго": мы готовы уже сейчас передавать зимние объемы электроэнергии. Магистральные сети к этим нагрузкам готовы. Инженеры разработали дополнительные резервные схемы, которые могут быть задействованы при различных типах чрезвычайных ситуаций. У диспетчеров есть сценарии управления энергосистемой на случай различных типов поражений, которые не разрабатывал никто в мире", — сообщил Кудрицкий.

Он отметил, что украинцам, кроме подготовки теплых вещей, павербанков и альтернативных источников питания, важно подготовить и проверенные источники информации. "Пользуйтесь информацией только из официальных проверенных источников. Анонимные каналы – путь к бессмысленным волнениям. Берегите здоровье и собственную психику. Мы справимся", — подчеркнул Кудрицкий.

Напомним, ранее в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил, что оккупанты с высокой долей вероятности попытаются повторить массированные ракетные удары по территории Украины и, в частности, по ее энергетическим объектам.