Ракетная угроза для Украины: в ГУР дали неутешительный прогноз

Сейчас россия продолжает накапливать ракеты для повторения обстрелов, рассказал "Телеграфу" Андрей Юсов

На сегодняшний день предварительные прогнозы о ракетной угрозе со стороны россии сбываются, а оккупанты с высокой долей вероятности попытаются повторить массированные удары по территории Украины и, в частности, по нашим энергетическим объектам. Такой прогноз в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" дал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

— Увидим, как дальше будут развиваться события (по новым ракетным атакам. — Авт.). Все, что было сказано ранее (об угрозах ракетных ударов россии по украинской энергетике. — Авт.), сбывается. Разумеется, россияне накапливают ракеты и удары будут. К сожалению, путин пока не умер, — сказал он, добавив, что Генштаб уже высказался по поводу последнего массированного обстрела по Украине.

Отметим, ранее Генеральный штаб ВСУ официально уточнил, что российские оккупанты продолжают игнорировать международное гуманитарное право, "осуществляют обстрелы не только по позициям украинских войск, но и по гражданской инфраструктуре населенных пунктов, терроризируя мирных жителей".

"Так, за прошедшие сутки российская федерация нанесла очередной авиационный удар по Украине ударными БпЛА типа "Shahed-136/131". В результате боевой работы противовоздушной обороны было уничтожено 17 "шахедов" в пределах Сумской, Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областей. К сожалению, в результате попаданий на Полтавщине пострадал нефтеперерабатывающий завод. Разрушения и повреждения получили жилые дома и другая гражданская инфраструктура… Ночью россия атаковала Украину крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55. Всего зафиксированы пуски 43 крылатых ракет из 10 самолетов стратегической авиации Т-95мс из района западнее Энгельса", – проинформировали в Генштабе.

Как добавили в Генштабе, ракеты оккупанты запускали в несколько волн, и в воздушное пространство Украины они входили по разным направлениям, "постоянно меняя курс по маршруту".

"В результате боевой работы силами и средствами Воздушных сил во взаимодействии с ПВО Сил обороны уничтожено 36 крылатых ракет. Кроме того, около 6.00 утра, противник нанес удар зенитными управляемыми ракетами С-300 по Харькову", — говорится в сообщении.

Накануне Андрей Юсов в эфире телемарафона говорил, что россияне проводят разведку украинских энергетических объектов с целью нанести в дальнейшем удары. "Есть информация, что враг проводит разведывательные мероприятия по энергетической инфраструктуре, угроза повторения террористических атак существует", — отмечал он.

По его словам, Силы обороны готовятся к атакам на энергетическую инфраструктуру. Но также к этому всерьез должны относиться и рядовые граждане. В частности, нужно подготовиться к возможным атакам и реагировать на сигналы тревоги, подчеркивал Юсов.

В то же время представитель ГУР говорил, что существующее производство ракет в россии не позволит осуществлять ракетные атаки "на прежнем уровне" (т.е. около сотни ракет и БПЛА за одну атаку. — Авт.).

Как сообщалось, вместе с тем оккупированный россией Крым тоже подвергся массированному удару беспилотниками.

Также "Телеграф" писал, что накануне неизвестные диверсанты напали на военный аэродром Чкаловский в Подмосковье, где, в том числе расположен "самолет судного дня" и повредили там два самолета с вертолетом.

Кроме того, ранее еще один ракетный удар был нанесен по Крыму, где была уничтожена военная база под Севастополем.