У ГУР розкрили плани окупантів щодо атаки на енергосистему України: подробиці

росія хоче дестабілізувати Україну зсередини

Росіяни продовжать використовувати всю можливу зброю, щоб обстрілювати Україну та завдавати більше втрат. Окупанти прагнуть нашкодити не лише ЗСУ, а й цивільному населенню.

Про це в інтерв’ю "Українській правді" розповів представник Головного управління розвідки генерал-майор Вадим Скібіцький. За його словами, у вересні окупанти наростили кількість ударів, особливо дронами.

Також росіяни стали частіше використовувати керовані авіаційні бомби (КАБ).

"Якщо навесні та навіть на початку літа російська армія використала близько 30 КАБ щодня, то сьогодні цей показник понад 70. Це ще раз підтверджує, що росія систематично нарощуватиме свої зусилля щодо поразки наших інфраструктурних об’єктів, незалежно від того, військові вони чи цивільні ", — наголосив Вадим Скібіцький.

Він додав, що росіяни можуть застосувати тогорічний сценарій цієї осені-зими, але важливо звертати увагу не на це, а на ціль. В окупантів вона залишилася такою самою, як і минулого року — знищити об’єкти енергетичної та критичної інфраструктури в Україні, щоб завдати якнайбільшої шкоди. Крім того, ворог прагне дестабілізувати ситуацію всередині країни, а удари по енергооб’єктах сприятимуть цьому.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Україна готується до ударів Росії по енергооб’єктах. Частина обладнання зберігається за кордоном.