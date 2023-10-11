Дим видно у Донецьку: в Авдіївці росіяни влучили по коксохімічному заводу (відео, фото)

На заводі після обстрілу серйозна пожежа

Росіяни продовжують атакувати Авдіївку, спроби штурмів не припиняються. Після чергового обстрілу міста дим видніється над коксохімічним заводом.

Відео публікують у Telegram-каналі "Типовий Донецьк". Про масштаби пошкоджень або жертви інформації зараз немає.

Місто обстрілюють не перший день, через що дим видніється у різних районах Авдіївки. Під час крайнього удару по місту ворог влучив, ймовірно, по Авдіївському коксохімічному заводу. Дим від масштабної пожежі дійшов до центру Донецька. Авдіївка знаходиться приблизно за 30 км від окупованого ще у 2014 році росіянами міста.

Напередодні колишній гендиректор АКХЗ Муса Магомедов заявляв, що лише протягом минулої доби 10 жовтня росіяни завдали по Авдіївці 12 ударів, а будівля заводоуправління перетворилася на руїни.

Він опублікував фото, на якому видно, що будівля не має кількох стін, а також повністю зруйновано верхні поверхи. Вікон і дверей немає, стіни поцятковані дірками від уламків.

Будівля заводоуправління АКХЗ

Раніше "Телеграф" розповідав, що спроби штурмувати Авдіївку обертаються для росіян серйозними втратами. Військові дали оцінку ситуації на фронті.