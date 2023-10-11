росіяни утюжать Авдіївку, але горять цілими колонами: що відомо про новий російський наступ

рф атакувала 3 батальйонами

Наступ, який росіяни розпочали 10 жовтня на Авдіївському напрямку, коштував їм великих втрат, а ось результатів, судячи з усього, дав не багато. При цьому обстріли окупанти не зупиняють.

"Телеграф" розповідає про те, що зараз відомо про ситуацію на цій ділянці фронту. Насамперед варто зазначити, що, за словами українських військових, усі атаки армії рф виявилися безуспішними.

"На Авдіївському напрямку російські загарбники силами до 3 батальйонів за підтримки танків і броньованих машин активізували наступальні дії в районах Авдіївки, Тоненького, Кераміка та Первомайського Донецької області. Наші захисники відбили усі атаки ворога та не допустили втрат рубежів і позицій", — речник Генштабу Андрій Ковальов.

Проте, згідно з картою популярної моніторингової спільноти DeppState, на цій ділянці збільшився розмір "сірої зони" (нейтральної території).

Водночас МВС України публікує перші фотографії російських втрат. Повідомляється, що тільки силами бійців Нацгвардії минулої доби було знищено 6 одиниць військової техніки супротивника.

На опублікованих фото можна побачити, що зброя окупантів (2 танки, 3 БТР та 1 ББМ) місцями спалювалася цілими колонами.

Проте, незважаючи на невдачу, росіяни продовжують обстрілювати саму Авдіївку. Відео звідти опублікував український журналіст Денис Казанський. Він написав:

"Другий день поспіль російські людожери прасують Авдіївку з усього що є. У цьому місті залишилося кілька сотень мирних жителів, але на них "захисникам мешканців Донбасу" як звичайно начхати. Авдіївка — ще одне місто Донецької області, яке російські військові маніакально намагаються стерти з лиця. землі, перетворюючи на марні горілі руїни", — пише він.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Зеленський прокоментував темпи контрнаступу ЗСУ.