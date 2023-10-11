"Не так швидко, як хотілося б": Зеленський прокоментував темпи контрнаступу ЗСУ

На думку президента, поки російські окупанти на фронті регулярно стикаються з неприємностями

Президент Володимир Зеленський вважає, що українські військові крок за кроком продовжують свій контрнаступ, звільняючи окуповані росією території. Водночас він визнає, що швидкість просування ЗСУ — не така велика, як початково сподівалося командування армії та держави.

Про це він відверто зізнався під час інтерв'ю для телеканалу France 2. За словами Зеленського, наші захисники йдуть уперед "крок за кроком" попри всі труднощі, з якими стикаються.

"росія намагається безуспішно контратакувати", — додав глава української держави.

При цьому він не приховує, що початково надії на швидкість просування ЗСУ з боку влади були більш обнадійливими, однак усе ж заплановані операції проходять успішно. На відміну від більшості дій, до яких вдається ворог.

Також Зеленський підкреслив, що світ має продовжувати допомагати і підтримувати Україну, адже у протилежному випадку "час буде грати на боці російських сил". Зокрема, він акцентував увагу на необхідності отримання допомоги від Сполучених Штатів.

"Я сподіваюся, що американська підтримка України продовжиться. Підтримка Джо Байдена, Конгресу та обох партій (демократичної та республіканської), — заявив політик. — Для нас це дуже важливо, аби протистояти агресії".

Слід зазначити, що раніше Володимир Зеленський озвучив три речі, котрі безпосередньо стримують контрнаступ ЗСУ. Одна із них — велика кількість замінованої території.

Також "Телеграф" писав про те, як американський генерал оцінює просування української армії на фронті за останні тижні.