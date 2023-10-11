"Такого не було з початку вторгнення": росіяни штурмують Авдіївку, нові подробиці боїв

росіяни кинули в атаку під 2000 особового складу

Влада Авдіївки прокоментувала нову атаку росіян на цьому напрямку. Ситуація залишається напруженою.

Про це розповів начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш у ефірі національного телемарафону. За його словами, атака була масованою із застосуванням таких самих масованих обстрілів позицій навколо міста. А десь до 5:30-6:00 (10 жовтня) почали бити вже й по самому місту.

"Великими силами росіяни вчора штурмували, для цього було використано десятки одиниць броньованої техніки, однак ЗСУ вже спалили значну частину", — говорить він.

Також чиновник уточнив, що росіяни вчора кинули в атаку під 2000 особового складу.

"Спочатку повномасштабної війни ніколи ще не використовувалося так. Попередньо було озвучено, що близько 50 одиниць техніки пішло вчора в наступ, але ми реально знаємо, що було підбито понад 60 одиниць техніки на нашому напрямку. Був збитий літак, збитий гелікоптер Мі-8", — розповів очільник міста.

Барабаш пояснив, що такого не було жодного разу на цьому напрямку. За його словами, раніше росіяни атакували із 20-25 одиницями техніки. Тому можна стверджувати, що справді зараз дуже велике протистояння починається на Авдіївському напрямі.

Нагадаємо, що "Телеграф" раніше розповідав про все, що зараз відомо про ситуацію на цій ділянці фронту. Прочитати про це ви можете, перейшовши за посиланням.