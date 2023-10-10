Россияне готовят блэкауты для Украины: какой есть нюанс

Войскам рф нужна дополнительная слаженность для проведения таких атак

В последнее время российские оккупанты все реже применяют ракеты во время воздушных атак. Одной из причин такого затишья с их стороны может являться накопление ракет для нанесения массированных ударов по энергосистеме нашей страны, как это происходило осенью прошлого года.

Об этом в эфире телемарафона "Єдині новини" сказала руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк. Она объяснила, почему захватчики могли уменьшить ракетные обстрелы по стране.

"По всей вероятности, есть необходимость накопления таких запасов. Потому что хоть у них и были не малые запасы, но они их очень "щедро" использовали. И производство (ракет — Ред.,) хотя и существует, оно достаточно усложнено и замедлено", — отметила Гуменюк.

Она также подчеркнула, что вооружение оккупанты могут накапливать ракеты для конкретных целей.

"Это может быть связано с подготовкой к так называемому "периоду блэкаутов", которые они анонсировали и продолжают педалировать эту тему", — считает Гуменюк.

Помимо того российский войскам нужна дополнительная слаженность для проведения таких атак. После удара по Черноморскому флоту рф во временно оккупированном Крыму с этим могли возникнуть сложности.

"Необходимо проводить обучение пилотов, согласование с морскими ракетоносителями и т.д. А в условиях сбития "верхушки" Черноморского флота могут быть определенные сложности", — объяснила она.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заверил в надежной защите подстанций от ракетных ударов врага. К слову, такие виды защиты были применены не только впервые в нашей стране, но и в целом во всем мире.