Армения подписала Римский статут еще в 1999 году

Парламент Армении ратифицировал Римский статут Международного уголовного суда (МУС). В марте он выдал ордер на арест президента россии владимира путина по подозрению в принудительной депортации украинских детей на территорию россии.

О ратификации сообщает Trend.az. Отмечается, что в ходе заседания парламента оппозиционные фракции "Армения" и "Честь имею" бойкотировали обсуждения Римского статута и покинули зал.

Армения подписала Римский статут в 1999 году, но не ратифицировала его. 1 сентября 2023 года армянское правительство направило в парламент проект ратификации Римского статута МУС.

В свою очередь МИД рф пригрозил Армении. Там заявили, что ратификация страной Римского статута МУС будет иметь негативные последствия для российско-армянских отношений. Дело в том, что в этом случае Армения станет еще одной страной, где должны арестовать путина по ордеру МУС, если он появится на ее территории.

Напомним, в Армении, после того, как россия "слила" Карабах, неправительственные организации и политические силы призвали власти выйти из ОДКБ, подать заявку на членство в ЕС и ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда без каких-либо оговорок.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что путина могут и должны задержать на территории 123 стран, являющихся членами МУС, теперь к ним присоединилась и Армения. Украина подписала Римский статут в 2000 году, но еще не ратифицировала его.