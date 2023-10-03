Просто плювок у кремль: Вірменія прийняла неприємне для путіна рішення

Вірменія підписала Римський статут ще у 1999 році

Парламент Вірменії ратифікував Римський статут Міжнародного кримінального суду (МКС). У березні він видав ордер на арешт президента росії володимира путіна за підозрою в примусовій депортації українських дітей на територію рф.

Про ратифікацію повідомляє Trend.az. Зазначається, що під час засідання парламенту опозиційні фракції "Вірменія" та "Честь маю" бойкотували обговорення Римського статуту та залишили зал.

Вірменія підписала Римський статут 1999 року, але не ратифікувала його. 1 вересня 2023 року вірменський уряд направив до парламенту проєкт ратифікації Римського статуту МКС.

Своєю чергою МЗС росії пригрозило Вірменії. Там заявили, що ратифікація країною Римського статуту МКС матиме негативні наслідки для російсько-вірменських відносин. Річ у тім, що в цьому випадку Вірменія стане ще однією країною, де мають заарештувати путіна за ордером МКС, якщо він з’явиться на її території.

Нагадаємо, у Вірменії після того, як росія "злила" Карабах, неурядові організації та політичні сили закликали владу вийти з ОДКБ, подати заявку на членство в ЄС і ратифікувати Римський статут Міжнародного кримінального суду без будь-яких застережень.

Раніше "Телеграф" розповідав, що путіна можуть і повинні затримати на території 123 країн, які є членами МКС, тепер до них приєдналася і Вірменія. Україна підписала Римський статут у 2000 році, але ще не ратифікувала його.