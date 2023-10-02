Проти росії: у Вірменії політики та громадські діячі виступили з гучною заявою

Організації та діячі також позитивно ставляться до готовності влади Вірменії ратифікувати Римський статут

У Вірменії, після того, як росія "злила" Карабах, неурядові організації та політичні сили закликають владу вийти з ОДКБ, ЄАЕС і подати заявку на членство в ЄС. Вони засуджують "загрози з боку рф та Азербайджану незалежності та територіальної цілісності країни".

Таку заяву вони зробили під час Форуму незалежності. Про це повідомляє "Радіо Азутуюн".

"У наші дні антивірменська позиція і політика, що проводиться російською владою, жертвами яких став вірменський народ Арцаха [Нагірного Карабаху – ред.], не тільки погані, але і ще більше поглиблюють прірву, що виникла між Вірменією та росією в останні роки, роблячи її практично непереборною, що створює гостру необхідність радикального перегляду всієї чинної договірно-правової бази між Республікою Вірменія та російською федерацією", — зазначають вони.

Автори заяви розглядають "насильницьку депатріацію арцахських вірмен через голод і військову агресію" в тій же логіці, що і "російську агресію та геноцид проти народу України". Ці організації та діячі позитивно ставляться до готовності влади Вірменії ратифікувати Римський статут Міжнародного кримінального суду і закликають їх зробити це без жодних застережень. Захід там закликають використовувати необхідні дипломатичні та політичні інструменти як перший крок для досягнення виведення "російських окупаційних сил" з Нагірного Карабаху, розміщення на території Нагірного Карабаху міжнародної місії зі встановлення фактів та моніторингу, міжнародні ЗМІ та відповідні відділення ООН, включаючи ЮНЕСКО та ЮНІСЕФ, а згодом також розгортання миротворчої місії, наділеної міжнародним мандатом, що, на їхню думку, створить можливість повернення карабахських вірмен, забезпечивши їхню безпеку і права.

Також прозвучали заклики вийти з організації ОДКБ, ЄАЕС, СНД, які фактично очолюються росією, розірвавши всі військові та економічні угоди з росії, заборонити мовлення російських державних телеканалів і телеканалів, пов’язаних з державою, що транслюються у вірменському мультиплексі та через кабельну мережу, звернутися до Європейського союзу з проханням про повноправне членство, підписати двосторонні угоди про стратегічне партнерство з країнами-членами ЄС, США, Канадою, Індією та іншими демократичними країнами Об’єднаного Заходу. Ініціювати кроки щодо поглиблення двостороннього та багатостороннього військового та військово-технічного співробітництва з країнами Заходу та євроатлантичними системами безпеки.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" докладно розповідав про те, як виник і жив усі ці роки Нагірний Карабах.

Раніше ми писали про те, які наслідки матиме капітуляція Карабаху для Вірменії, України та росії.