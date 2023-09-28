Невизнана республіка Нагірний Карабах припиняє існування: офіційно названо дату

Згідно з Указом було прийнято два важливі рішення

Невизнана Республіка Нагірний Карабах, де у вересні стався одноденний військовий конфлікт, припиняє своє існування. Це станеться з 1 січня 2024 року.

Відповідний указ підписав голова НКР Самвел Шахраманян. Він наголосив, що це рішення було прийняте виходячи з пріоритету забезпечення фізичної безпеки та життєвих інтересів народу Арцаха на тлі складної військово-політичної ситуації.

За словами Шахраманяна, в даному випадку було також враховано домовленість, досягнуту за посередництва командування російського миротворчого контингенту з представниками Азербайджанської Республіки.

"Керуючись статтею 93 Конституції Нагірного Карабаху, прийнято рішення:

1. Розпустити всі державні установи та організації, які перебувають у їхньому відомчому підпорядкуванні до 1 січня 2024 року, та Республіка Нагірний Карабах (Арцах) припиняє своє існування.

2. Населенню Нагірного Карабаху, у тому числі таким, що перебуває за межами республіки, після набрання чинності цим Указом ознайомитися з умовами реінтеграції, представленими Азербайджанською Республікою, з метою прийняття надалі самостійного та індивідуального рішення про можливість перебування (повернення) у Нагірному Карабаху", — йдеться у тексті.

Варто додати, що в росЗМІ з’явилася інформація про те, що колишній міністр закордонних справ невизнаного Нагірного Карабаху радник президента республіки Давид Бабаян вирішив здатися владі Азербайджану.

"Ви всі знаєте, що я включений до чорного списку Азербайджану, і азербайджанська сторона вимагала мого прибуття до Баку для відповідного розслідування. Я вирішив попрямувати сьогодні зі Степанакерта до Шуші", — повідомив Бабаян.

Він додав, що його неявка або втеча тільки посилить ситуацію і завдасть шкоди народу.

Днем раніше на кордоні Азербайджану затримано колишнього главу уряду невизнаного Нагірного Карабаху мільярдера Рубена Варданяна.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 19 вересня азербайджанські військові обстріляли в Карабахському регіоні з боку збройних сил Вірменії. Було відкрито вогонь у відповідь. Потім у Баку було ухвалено рішення про початок військової операції у цьому регіоні. Вже наступного дня влада Нагірного Карабаху прийняла рішення про припинення вогню. Вони погодилися на пропозицію російських миротворців про повне виведення військової техніки та роззброєння.