"Вибачте": Алієв зателефонував путіну через розстріл "миротворців" рф в Карабаху

Алієв вибачився і "висловив глибокі співчуття"

Президент Азербайджану Ільхам Алієв у телефонній розмові з главою росії володимиром путіним перепросив за загибель "російських миротворців " у Нагірному Карабаху, який перейшов під контроль Азербайджану. Група росіян поверталася зі спостережного посту та потрапила під обстріл зі стрілецької зброї.

Про це повідомляє прес-служба кремля. Зазначається, що розмова відбулася з ініціативи Алієва.

"Ільхам Алієв вибачився і висловив глибокі співчуття з приводу трагічної загибелі в Карабаху 20 вересня військовослужбовців Російського миротворчого контингенту (РМК). Підкреслено, що буде проведено найретельніше розслідування того, що відбулося, і всі винні понесуть", — йдеться у повідомленні.

У кремлі додали, що Генеральні прокуратури двох країн перебувають у тісному контакті, розслідуючи інцидент. Крім того, президент Азербайджану також висловив готовність надати матеріальну допомогу сім’ям загиблих.

Нагадаємо, під час обстрілу в Нагірному Карабаху було ліквідовано групу з п’ятьох "російських миротворців". Серед них був також заступник командувача російського "миротворчого" контингенту, капітан 1 рангу Іван Ковган. РосЗМІ пишуть, що з ним загинули та його заступники.

Варто зазначити, що росія вже не вперше задовольняється вибаченням за загибель своїх громадян. Так, 24 листопада 2015 року турецькі ВПС збили російський військовий літак СУ-24, загинув льотчик Туреччина стверджувала, що літак порушив її повітряний простір у районі кордону із Сирією. Міноборони рф заявило, що літак перебував над сирійською територією. росія вимагала від Туреччини вибачень, отримала їх і заспокоїлася.

Тим часом російські ЗМІ повідомили, що командира корпусу ЗС Азербайджану, підлеглі якого винні в загибелі миротворців, відсторонено від обов’язків. Про це заявило їхнє джерело в силовому відомстві Росії. Крім того, за його даними, затримано перших підозрюваних у загибелі миротворців рф в Карабаху.

У мережі іронізують із приводу вибачень Алієва перед путіним. Ця ситуація виглядає абсурдно.

"Ахахах. Я звичайно дико вибачаюсь що так мало. Працюватимемо над продуктивністю", "А потім подзвонив Зеленський і подякував", "Так би росія відповіла, але що ж ти зробиш проти ввічливості", "Чергові ваньки миротворці яких би все одно відправили в Україну зітхнули не доїхавши", "А, ну раз вибачився, то зовсім інша річ", — пишуть коментатори.

Детальніше про конфлікт навколо Нагірного Карабаху читайте у матеріалі "Телеграфа": "Нова війна в Карабаху завершилася: що відбувається між Азербайджаном та Вірменією (хроніка)"

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що 19 вересня Азербайджан розпочав проведення антитерористичної операції у Нагірному Карабаху. Вже до вечора того ж дня стало відомо про перших постраждалих та загиблих. Через менш ніж добу Карабах капітулював. Азербайджан підтвердив домовленість.