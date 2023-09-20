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У Єревані протести та сутички: одні вимагають відставки Пашиняна, інші мітингують під посольством рф (відео)

Автор
Яна Порохня Яна Порохня
Дата публікації
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Мітингувальники нападають на поліцію Новина оновлена 20 вересня 2023, 21:40
Мітингувальники нападають на поліцію. Фото Скрін із відео

Жителі Вірменії незадоволені тим, як вирішилася ситуація з Нагірним Карабахом

У столиці Вірменії місті Єревані люди знову вийшли на мітинги, цього разу під будівлею Кабміну та посольством росії. Розгніваний натовп кидає у правоохоронців каміння та пляшки, а також вимагає відставки Нікола Пашиняна.

Про це повідомляють росЗМІ та News.am. Правоохоронці заявили, що можуть застосовуватись "особливі заходи".

Відомо, що 20 вересня закінчився мітинг, організований опозицією через загострення ситуації в Нагірному Карабаху, але громадяни не погодилися піти додому. Частина громадян залишилася під кабінетом міністрів та вимагає, щоб Пашинян пішов у відставку. Також прем’єра країни звинувачують у "здачі вірмен Карабаха". Поліція намагається заспокоїти людей, але ті кидають у них каміння та інші підручні засоби. Внаслідок протестів як мінімум один із силовиків постраждав, його відвели із замотаною головою.

До мітингувальників вийшов начальник поліції Арам Оганесян і намагається домовитись із протестувальниками. Проте вже кілька мітингувальників було затримано. Крім того, акція протесту відбувається і під посольством росії в Єревані. Протестувальники звинувачують росію у смертях. Крім того, жителі Вірменії демонстративно рвуть російські паспорти та скандують "росія, йди".

"Через вас загинули наші діти, але ми не вбиватимемо ваших…але і пробачити це не зможемо", — скандують вірмени.

Нагадаємо, що у цьому матеріалі "Телеграфа" можна прочитати про те, на яких умовах Нагірний Карабах капітулював перед Азербайджаном. Було досягнуто певних домовленостей. А в цьому прочитати про те, які будуть наслідки для миру через капітуляцію Нагірного Карабаху. Зокрема, йдеться про Україну, Азербайджан і росію.

Докладніше про новий конфлікт між Нагірним Карабахом та Азербайджаном, а також про позицію Вірменії та росії читайте у матеріалі: "Нова війна в Карабаху завершилася: що відбувається між Азербайджаном та Вірменією (хроніка)".

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Нагірному Карабаху розстріляли машину з російськими військовими. Усі солдати загинули, на місці працюють правоохоронці.

Теги:
#Протести #Вірменія #Єреван