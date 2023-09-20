В Ереване протесты и стычки: одни требуют отставки Пашиняна, другие митингуют под посольством рф (видео)

Жители Армении недовольны тем, как разрешилась ситуация с Нагорным Карабахом

В столице Армении городе Ереване люди снова вышли на митинги, на этот раз под зданием Кабмина и посольством россии. Разгневанная толпа швыряет в правоохранителей камни и бутылки, а также требует отставки Никола Пашиняна.

Об этом сообщают росСМИ и News.am. Правоохранители заявили, что могут применяться "особые меры".

Известно, что 20 сентября закончился митинг, организованный оппозицией, из-за обострения ситуации в Нагорном Карабахе, но граждане не согласились пойти домой. Часть граждан осталась под кабинетом министров и требует, чтобы Пашинян ушел в отставку. Также премьера страны обвиняют в "сдаче армян Карабаха". Полиция пытается успокоить людей, но те бросают в них камни и другие подручные средства. В результате протестов как минимум один из силовиков пострадал, его увели с замотанной головой.

К митингующим вышел начальник полиции Арам Оганесян и пытается договориться с протестующими. Однако уже несколько митингующих были задержаны. Кроме того, акция протеста проходит и под посольством россии в Ереване. Протестующие обвиняют россию в смертях. Кроме того, жители Армении демонстративно рвут российские паспорта и скандируют "россия, уходи".

"Из-за вас погибли наши дети, но мы не будем убивать ваших…но и простить это не сможем", — скандируют армяне.

Напомним, что в этом материале "Телеграфа" можно прочитать о том, на каких условиях Нагорный Карабах капитулировал перед Азербайджаном. Были достигнуты определенные договоренности. А в этом — прочитать о том, какие будут последствия для мира из-за капитуляции Нагорного Карабаха. В частности, речь идет об Украине, Азербайджане и россии.

Подробнее о новом конфликте между Нагорным Карабахом и Азербайджаном, а также о позиции Армении и россии читайте в материале: "Новая война в Карабахе завершилась: что происходит между Азербайджаном и Арменией (хроника)".

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Нагорном Карабахе расстреляли машину с российскими военными. Все солдаты погибли, на месте работают правоохранители.