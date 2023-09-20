В Карабахе расстреляли машину с "миротворцами рф": все военные погибли

На месте происшествия работают российские и азербайджанские правоохранители

В Нагорном Карабахе, который капитулировал перед Азербайджаном, обстреляли машину с военными из россии. Группа миротворцев возвращалась с наблюдательного поста и попала под обстрел из стрелкового оружия.

Об этом заявили в Минобороны россии. По имеющимся данным, все российские военные, которые были в авто, погибли.

"20 сентября во время возвращения с наблюдательного поста российского миротворческого контингента в районе населенного пункта Джанятаг автомобиль с российскими военнослужащими подвергся обстрелу из стрелкового оружия. В результате обстрела находившиеся в автомобиле российские военнослужащие погибли", — сказано в сообщении.

Чтобы установить все обстоятельства происшествия, на месте расстрела авто работают российские и азербайджанские представители следственных органов. Почему в Нагорном Карабахе расстреляли авто с российскими военными, на данный момент неизвестно.

Напомним, что 20 сентября власти непризнанного Нагорного Карабаха сложили оружие и сдались армии Азербайджана. В этом материале "Телеграфа" вы можете подробно прочитать о том на каких условия заканчивает много летнее сражение. Также политические эксперты объяснили, как капитуляция Карабаха скажется на ситуации в мире. В частности, как это повлияет на Армению, Украину и россию.

Напомним, что 19 сентября Азербайджан начал антитеррористическую операцию против Нагорного Карабаха. Армения сразу заявила, что не намерена вступать в войну, а ближе к вечеру стало известно о первых жертвах в результате перестрелок и столкновений. Уже на следующий день, 20 сентября, власти Нагорно Карабаха объявили о своей капитуляции.

Более подробно о конфликте между Нагорным Карабахом читайте в материале "Телеграфа": "Новая война в Карабахе завершилась: что происходит между Азербайджаном и Арменией (хроника)"

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, чью сторону заняла россия в конфликте между Нагорным Карабахом и Азербайджаном. Власти страны четко заявили о своей позиции.