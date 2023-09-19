Новая война: Карабах просит Азербайджан о переговорах, а в Ереване люди вышли на улицы (видео)
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С обеих сторон появились первые заявления о жертвах
Власти непризнанного Нагорного Карабаха, где утром 19 сентября Азербайджан начал антитеррористическую операцию, призывают прекратить огонь. Азербайджану предлагают начать переговоры.
Об этом говорится в заявлении Единого информационного центра Нагорного Карабаха, передает "Арменпресс". В то же время стороны заявили о первых погибших в результате антитеррористической операции на территории Нагорного Карабаха.
"Карабахская сторона обращается к азербайджанской стороне с предложением немедленно прекратить огонь и сесть за стол переговоров с целью развязки сложившейся ситуации", — говорятся в сообщении.
Также в столице непризнанного Нагорного Карабаха городе Степанакерт отмечают, что интенсивность огня на линии соприкосновения заметно снизилась.
В то же время омбудсмен непризнанной Нагорно-Карабахской республики Гегам Степанян сообщил, что в результате перестрелок есть жертвы. В частности, погибли два человека: один ребенок и один взрослый, а также пострадали минимум 23 человека. А по данным Генпрокуратуры Азербайджана, в результате эскалации конфликта погиб один человек.
"В результате обстрела со стороны Нагорного Карабаха погиб житель города Шуша 1967 года рождения", — сказано в сообщении.
Тем временем в столице Армении городе Ереване продолжают собираться люди на площади Республики, видео митинга публикуют в сети. Сообщается, что протестующие пытаются прорваться в здание правительства Армении, а также бросают в силовиков пластиковые бутылки. Напомним, что ранее власти Армении заявили, что страна не будет воевать за Нагорный Карабах. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что кто-то хочет втянуть Армению в войну, но этого не получится.
Ранее "Телеграф" рассказывал подробно о ситуации в Нагорном Карабахе и о том, как власти Азербайджана справляются с проблемным регионом.
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